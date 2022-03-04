В регионе проверили готовность к половодью в Вязниковском, Судогодском, Ковровском районах и округе...
В регионе проверили готовность к половодью в Вязниковском, Судогодском, Ковровском районах и округе Муром.
Этой весной в зону возможного подтопления могут попасть 23 населённых пункта - более полутора тысяч домов и двадцать восемь участков автомобильных дорог- на регион этой зимой обрушилось рекордное количество осадков. На проблемных территориях местные власти создают запасы продуктов, медикаментов и стройматериалов .
"Вести-Владимир"