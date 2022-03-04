Суздальская мэрия приняла решение об отмене празднования Масленицы 6 марта. «Администрация города Суздаля приняла решение отменить концертную программу и все увеселительные мероприятия

Суздальская мэрия приняла решение об отмене празднования Масленицы 6 марта. «Администрация города Суздаля приняла решение отменить концертную программу и все увеселительные мероприятия (игры, хороводы, песни и пляски), посвященные празднованию Масленицы. Ярмарка-продажа на Торговой площади состоится в прежнем формате», – передает пресс-служба суздальской мэрии. Напомним. что во Владимире отменили масленичные гуляния в среду. 2 марта. Городских