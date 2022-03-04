А теперь- время нашей рубрики- Вести. Век двадцатый. Сегодня вместе вернёмся в год 1977-ой....

А теперь- время нашей рубрики- "33Live.Ru Век двадцатый". Сегодня вместе вернёмся в год 1977-ой. Суздальский район Владимирской области принимал областной конкурс дояров. О тонкостях этой профессии и победителях состязаний- прямо сейчас."Вести-Владимир"