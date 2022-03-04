А теперь- время нашей рубрики- Вести. Век двадцатый. Сегодня вместе вернёмся в год 1977-ой....
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2022-vesti-vek-dvadcatyj-oblastnoj-konkurs-doyarov-v-suzdalskom-rajone-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Вести. Век двадцатый: областной конкурс дояров в Суздальском районе Владимирской области</a> - А теперь- время нашей рубрики- Вести. Век двадцатый. Сегодня вместе вернёмся в год 1977-ой....
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2022-vesti-vek-dvadcatyj-oblastnoj-konkurs-doyarov-v-suzdalskom-rajone-vladimirskoj-oblasti.html]Вести. Век двадцатый: областной конкурс дояров в Суздальском районе Владимирской области[/url] - А теперь- время нашей рубрики- Вести. Век двадцатый. Сегодня вместе вернёмся в год 1977-ой....