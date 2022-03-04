Смотрите в программе Вести-Владимир: Застройщик задержан: Присвоил десятки долевых миллионов....

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Застройщик задержан:Присвоил десятки "долевых" миллионов. Во Владимире по итогам приёма прокурора области задержали гендиректора фирмы, которая не достроила дом в Юрьевце.Мимо вокзала:У владимирского автовокзала проблемы. Почему уходят перевозчики и появляется всё больше нелегалов?Удивительное рядом:Часы в лесу, кузнец из Судогды, пробуждение природы от зимы. Что обсуждали жители региона в сети?