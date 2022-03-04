Смотрите в программе Вести-Владимир:
Застройщик задержан:
Присвоил десятки долевых миллионов....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Застройщик задержан:
Присвоил десятки "долевых" миллионов. Во Владимире по итогам приёма прокурора области задержали гендиректора фирмы, которая не достроила дом в Юрьевце.
Мимо вокзала:
У владимирского автовокзала проблемы. Почему уходят перевозчики и появляется всё больше нелегалов?
Удивительное рядом:
Часы в лесу, кузнец из Судогды, пробуждение природы от зимы. Что обсуждали жители региона в сети?