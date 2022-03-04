Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир:
-Застройщик задержан
Присвоил десятки долевых...
Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":
-Застройщик задержан
Присвоил десятки "долевых" миллионов. Во Владимире по итогам приёма прокурора области задержали гендиректора фирмы, которая НЕ достроила дом в Юрьевце.
-Мимо вокзала
У владимирского автовокзала проблемы. Почему уходят перевозчики и появляется всё больше нелегалов?
-Дик и Дынников
И редкие работы из частных коллекций. Во Владимире открылась выставка Петра Дика и Виктора Дынникова.