Смотрите в вечернем выпуске Вести-Владимир: -Застройщик задержан Присвоил десятки долевых...

Смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир":-Застройщик задержанПрисвоил десятки "долевых" миллионов. Во Владимире по итогам приёма прокурора области задержали гендиректора фирмы, которая НЕ достроила дом в Юрьевце.-Мимо вокзалаУ владимирского автовокзала проблемы. Почему уходят перевозчики и появляется всё больше нелегалов?-Дик и ДынниковИ редкие работы из частных коллекций. Во Владимире открылась выставка Петра Дика и Виктора Дынникова.