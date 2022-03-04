Наш регион оказался на первом месте в рейтинге субъектов страны по качеству оказания услуг...

Наш регион оказался на первом месте в рейтинге субъектов страны по качеству оказания услуг учреждениями социального обслуживания за прошлый год, сообщает департамент соцзащиты населения.Наш регион показал достойный результат и по выполнению нацпроекта "Демография". Адресные выплаты семьям представлены в полном объёме - в прошлом году на эти цели направили больше двенадцати миллиардов рублей. Проект "Старшее поколение" охватил двести пятьдесят тысяч пожилых жителей региона, сообщают областные чиновники."Вести-Владимир"