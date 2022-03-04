Владимирский предприниматель передал крупную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса....

Владимирский предприниматель передал крупную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Несколько продуктовых наборов волонтеры "Единой России" уже доставили в пункт временного прибывания в областном центре. В работу активно включились и активисты благотворительного фонда "Близкие люди".Елена Гаранина, заместитель руководителя благотворительного фонда "Близкие люди": "Замечательно, что откликнулись наши производители, предприниматели и собирают помощь. Искренне, душевно. Передают все, что производят, все чем могут помочь. Благотворительный фонд "близкие люди" стал местом сбора такой помощи. Мы собираем её, концентрирует, распределяем и передаем".Антон Шмельков,волонтер "Единой России": "Акцентируем оказание гуманитарной помощи жителям, прибившим из ДНР и ЛНР....Рук не хватает. Касательно именно гум. помощи, кеоторые мы оказывает. Это предметы первой необходимости. Шампуни, туалетная бумага, мыло".Активисты разгружают машины, готовят продуктовые наборы. Из поступившей помощи волонтеры сформировали более ста пятидесяти таких наборов для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Часть из них активисты привезли переселенцам, прибывшим во Владимирскую область. Юлия Турик приехала с тремя детьми. Рассказывает, что владимирцы приняли душевно и оказали всю необходимую помощь.Юлия Турик, жительница Донецкой Народной Республики: "У нас полноценная двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Тепло и уютно. Подушки, одеяла, постельное, посуда, все нам выдали. Сегодня средний сын пошел в школу. Завтра в детсад пойдет младший. Я сегодня еду на собеседование по поводу работы и старшему сыну уже предложили работу!""Вести-Владимир"