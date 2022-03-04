Осыпавшейся кирпич, покосившиеся деревянные окна и старые прогнившие половицы. В таких условиях Андрей Галкин живёт последние тридцать лет. Дом многоквартирный, впрочем, соседей у мужчины

Осыпавшейся кирпич, покосившиеся деревянные окна и старые прогнившие половицы. В таких условиях Андрей Галкин живёт последние тридцать лет. Дом многоквартирный, впрочем, соседей у мужчины уже не осталось. Кто-то добился признания своей квартиры аварийной и съехал, кто-то, бросив всё, просто покинул дом, а кто-то так и не дождался обещанного в своё время переселения. Андрею идти некуда.