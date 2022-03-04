В пятницу, 4 марта, во владимирских соцсетях появилась информация об эвакуации из торговых центров «Мегаторг» и «Глобус». По данным очевидцев, людей попросили прекратить операции на кассе и

В пятницу, 4 марта, во владимирских соцсетях появилась информация об эвакуации из торговых центров «Мегаторг» и «Глобус». По данным очевидцев, людей попросили прекратить операции на кассе и немедленно покинуть здания.