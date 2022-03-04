В пятницу, 4 марта, во владимирских соцсетях появилась информация об эвакуации из торговых центров «Мегаторг» и «Глобус». По данным очевидцев, людей попросили прекратить операции на кассе и
<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2022-vo-vladimire-evakuirovali-posetitelej-torgovyx-centrov.html" target="_blank">Во Владимире эвакуировали посетителей торговых центров</a> - В пятницу, 4 марта, во владимирских соцсетях появилась информация об эвакуации из торговых центров «Мегаторг» и «Глобус». По данным очевидцев, людей попросили прекратить операции на кассе и
[url=https://33live.ru/novosti/04-03-2022-vo-vladimire-evakuirovali-posetitelej-torgovyx-centrov.html]Во Владимире эвакуировали посетителей торговых центров[/url] - В пятницу, 4 марта, во владимирских соцсетях появилась информация об эвакуации из торговых центров «Мегаторг» и «Глобус». По данным очевидцев, людей попросили прекратить операции на кассе и