Торговые центры «Мегаторг» и «Глобус» во Владимире эвакуировали.
Эвакуация под угрозой задымления...
Торговые центры «Мегаторг» и «Глобус» во Владимире эвакуировали.
Эвакуация под угрозой задымления началась 4 марта примерно в 15 часов дня. К торговому центру приехала полиция, Росгвардия, МЧС, скорая помощь. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в торговых комплексах была объявлена учебная тревога.
- По громкой связи объявили, что ТЦ прекращает свою работу. Шлагбаумы закрыты на въезд.
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Подслушано во Владимире
Типичный Владимир