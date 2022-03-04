Торговые центры «Мегаторг» и «Глобус» во Владимире эвакуировали. Эвакуация под угрозой задымления...

Торговые центры «Мегаторг» и «Глобус» во Владимире эвакуировали.Эвакуация под угрозой задымления началась 4 марта примерно в 15 часов дня. К торговому центру приехала полиция, Росгвардия, МЧС, скорая помощь. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в торговых комплексах была объявлена учебная тревога.- По громкой связи объявили, что ТЦ прекращает свою работу. Шлагбаумы закрыты на въезд.Фото:Подслушано во ВладимиреТипичный Владимир