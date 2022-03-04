Это произойдет после одобрения депутатов горсовета.

Во Владимире городская комиссия по установке объектов монументального искусства одобрила установку мемориальных досок в память об известных жителях города Владимира - художнике Валерии Кокурине и писательнице Татьяне Поляковой. Теперь одобрить проекты должны еще и депутаты горсовета.Бронзовую доску в честь народного художника России Валерия Кокурина хотят установить на доме №7В по улице Княгининской. Там, кстати, находятся мемориальные доски народных художников России Киму Бритову и Владимиру Юкину.Мемориальную доску в память Татьяны Поляковой хотят выполнить из гранита с добавлением бронзы. Место для нее запланировали на доме 1а по ул. Большой Нижегородской — там писательница жила и работала. Напомним, что Татьяна Полякова — автор 60 книг, тираж которых составил более 25 млн экземпляров.Пресс-служба городской администрации отмечает, что проекты мемориальных досок предоставил заслуженный художник России, владимирский скульптор Игорь Черноглазов.