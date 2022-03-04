Мужчина намеревался присвоить два миллиона рублей.

Московский адвокат обвиняется в посредничестве во взятке и покушении на мошенничество. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель СУ СК во Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый, действующий в интересах осужденного, предложил начальнику оперативного отдела колонии 300 тысяч рублей за передачу в суд материалов о замене наказания на более мягкое. Офицер отказался от мзды и сообщил в отдел собственной безопасности УФСИН.«Защитник сказал родственнице заключённого, что за решение вопроса нужно передать два миллиона рублей, из которых 300 тысяч - доля сотрудника УИС. При этом юрист не намеревался давать взятки, а хотел забрать всю сумму себе», - уточнили в Следкоме.О склонении к преступлению женщина также сообщила в ОСБ. В начале марта адвоката задержали с поличным, во время передачи денег.Свою вину он признал частично. По материалам УФСБ и УФСИН на 53-летнего члена адвокатской палаты города Москвы завели уголовное дело. Фигуранта аретовали. Расследование продолжается.