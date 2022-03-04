Его обвиняют в присвоении 87 млн рублей из средств дольщиков.

Во Владимире возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами дольщиков. Подозреваемым проходит генеральный директор ООО «ИМПЭКС» С. Баласанов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Ранее сообщалось, что на к новому руководителю надзорного ведомства пришли 30 обманутых дольщиков. Уголовное дело возбудили по результатам встречи с собственниками.В 2016-2017 годах руководитель компании и ряд лиц заключили договоры долевого участия в возведении новостройки на улице Всесвятской в Юрьевце. Средства клиентов были использованы в личных корыстных целях, что сорвало сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Дом должны были сдать к середине 2018 года.Ущерб оценивается в 87,5 млн рублей. Фигурант задержан. Ведётся розыск подельников.В офисе стройфирмы и по месту жительства мужчины проведены обыски. Расследование продолжается.Куда смотрели владимирские правоохранители в 2019, 2020 и 2021 годах и почему дело завели только после прихода в регион нового прокурора - загадка.