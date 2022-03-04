Сумма санкций варьируется от 3 до 50 тысяч рублей.

Мэрия Владимира оштрафовала управляющие компании за плохую расчистку снега во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Чиновники ведут ежедневный мониторинг состояния придомовых территорий, кровель и карнизов зданий. При наличии нарушений «управляшки» получают предостережение, которое должны исполнить в течение суток. В противном случае на ТСЖ и УК составляются протоколы.Так, на очередном заседании административной комиссии за некачественную уборку снега возле домов и несвоевременную очистку крыш от наледи рассмотрено 20 постановлений. Власти оштрафовали 10 организаций на 3-50 тысяч рублей. Общая сумма наложенных санкций составила 120 тысяч рублей.