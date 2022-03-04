Во Владимирской области трех москвичей приговорили к крупным срокам за организацию нарколаборатории в Александрове. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.Летом 2020 года двое ..

Во Владимирской области трех москвичей приговорили к крупным срокам за организацию нарколаборатории в Александрове. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.Летом 2020 года двое мужчин, находясь на принудительных работах в ИК-1 с помощью находящегося на свободе подельника арендовали в Александрове гараж. В нем сообщники произвели около трех килограммов мефедрона.После этого злоумышленники сбежали в Александров. Банду объявили в розыск. В сентябре 2020 года их задержали с поличным, прямо в нарколаборатории.В результате двое мужчин получили 15,5 и 16 лет тюрьмы. Третий будет топтать зону 12 лет.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.