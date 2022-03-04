Во Владимире задержали генерального директора фирмы, которая строила проблемный дом в Юрьевце. Его обвиняют в совершении крупного мошенничества в сфере долевого строительства на сумму

Во Владимире задержали генерального директора фирмы, которая строила проблемный дом в Юрьевце. Его обвиняют в совершении крупного мошенничества в сфере долевого строительства на сумму более 87 миллионов рублей. «По имеющейся информации, в 2016-2017 году фигурант совместно с неустановленными лицами, заведомо зная об отсутствии реальной возможности завершить возведение объекта, заключил с гражданами договоры на участие в долевом строительстве