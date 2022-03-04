По результатам приема прокурора области Владислава Малкина по вопросам соблюдения прав дольщиков в...

По результатам приема прокурора области Владислава Малкина по вопросам соблюдения прав дольщиков в отношении генерального директора Сургена Баласанова ООО «ИМПЭКС» возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Он и еще ряд пока неустановленных следствием лиц подозреваются в совершении мошеннических действий в отношении граждан, с которыми в 2016-2017 гг. они заключили договоры долевого участия в строительстве жилого дома на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец города Владимира.Средства, полученные от дольщиков, использованы ими в личных корыстных целях, что привело к невозможности завершения строительства и своевременной сдаче объекта в середине 2018 года в эксплуатацию.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, общий ущерб, причиненный их действиями, оценивается в размере свыше 87,5 млн рублей.3​​​​​​​ марта при координирующей роли прокуратуры генеральный директор ООО «ИМПЭКС» задержан сотрудниками регионального УМВД России.В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.В рамках расследования дела в офисе строительной компании и по месту жительства подозреваемого проведены обыски.Фото: https://www.freepik.com/