В 2022 году Владимирская область традиционно примет участие в XI Всероссийской акции «Добровольцы –...

В 2022 году Владимирская область традиционно примет участие в XI Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Её цель − содействие развитию добровольческих инициатив, направленных на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Организатором акции выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.При этом, регион не только проведёт значимые социальные акции, но и станет одной из 5 ресурсных площадок (представителем от Центрального федерального округа) по презентации успешных добровольческих практик.В рамках акции «Добровольцы – детям» с марта по август Департамент социальной защиты населения организует различные активности.Среди них − участие во Всероссийском добровольческом проекте «Челлендж «Три шага», торжественные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Будут проведены «уроки доброты», мастер-классы, фестивали, конкурсы и концерты с привлечением меценатов, добровольцев и студентов-волонтёров на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей. Кроме этого, нуждающиеся семьи получат натуральную помощь в виде школьно-письменных принадлежностей, одежды и обуви, в том числе для школы, игрушек, продуктов питания, предметов личной гигиены. Будут организованы экскурсионные поездки для детей, посещающих летние реабилитационные группы кратковременного пребывания.Приобщиться к добровольческой деятельности и помочь детям может любой житель региона. Для этого можно обратиться в Департамент социальной защиты населения по тел. (4922) 54-53-82 или в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства.Фото: freepik"Вести-Владимир"