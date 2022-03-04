С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 138 608 владимирцев.

Во Владимирской области на 4 марта выявлено 556 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 198 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 109 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 20 - в Кольчугинском, 17 - в Александровском, 9 - в Юрьев-Польском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 20 - в Собинском, 8 - в Киржачском, 19 - в Камешковском, 5 - в Гороховецком, 11 - в Вязниковском, 32 - в Суздальском и 33 - в Селивановском районах, а также 2 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 138 608 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 37 538 заболевших во Владимире, 16476- в Ковровском и 15005 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.