В Александрове завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего водителя...

В Александрове завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего водителя пассажирского автобуса, совершившего ДТП на автодороге М8-Холмогоры в Александровском районе.Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Ранее сообщалось, что 14 августа 2021 года около 03 часов 15 минут пассажирский автобус Неоплан «Стайлер» под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с автомобилем МАН с полуприцепом.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, обвиняемый во время движения отвлекся от управления транспортным средством, потянувшись за бутылкой с водой, при этом, двигался с превышением установленной скорости не более чем на 10 км/ч, и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении большегрузом.В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирке причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Всего пострадало 15 человек.В ходе следствия установлено, что нарушений правил пассажирских перевозок не допущено – автобус находился в исправном техническом состоянии, пассажиры во время движения были пристегнуты.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.Уголовное дело находилось на контроле в Центральном аппарате СК России.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/