На сам праздник за окном будет до минус четырёх и сильный снегопад.

Во Владимирской области после 8 марта ожидается резкое похолодание до -15 градусов Цельсия. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.До Международного женского дня владимирцев ждёт вполне комфортная температура воздуха: от -3 до -5 градусов. Однако уже на следующий день - минус 12, а 10 марта - до минус 15 градусов. На сам праздник за окном будет до минус четырёх и сильный снегопад.Порывы северо-восточного ветра во второй половине следующей недели будут достигать 11-13 метров в секунду.Атмосферное давление вырастет с 752 до 760 миллиметров ртутного столба.