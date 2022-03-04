Сотрудники как минимум семи предприятий Владимирской области в этом году смогут бесплатно...

Сотрудники как минимум семи предприятий Владимирской области в этом году смогут бесплатно «прокачать» свои навыки по программе "Бережливое производство". Полученные знания позволяют оптимизировать рабочие процессы - как на производстве, так и в офисах. Во Владимире занятия теперь проходят на новой учебной площадке "Регионального Центра Компетенций". Чему там учат, расскажем в нашем материале.Подготовка региональных команд на "Фабрике офисных процессов". Руководители и специалисты административных структур и госучреждений учатся порядку, экономии и производственной бережливости. Как ускорить выдачу должностных инструкций, как уменьшить рабочий "пробег" сотрудников по коридорам, как организовать свое рабочее пространство. Тут нет мелочей.Ирина Кашкарова, руководитель ресурсного центра Александровского промышленно-правового колледжа: «Я тоже вчера по-другому посмотрела на свой бардак на рабочем месте.Какие-то документы лишние, какие-то документы лишние на рабочем столе в компьютере, это всё лишнее. И это необходимо систематизировать и совершенствовать для улучшения процесса».Старший тренер Валерий Усынин говорит, производственные потери не всегда "финансово-очевидны". В реальную прибыль конвертируется даже вовлеченность сотрудников в рабочий процесс, их отношение к делу. Во время практических занятий гендиректоры заводов выходят в цеха и часто впервые видят, в каких условиях трудятся работники.Валерий Усынин, старший тренер ФЦК: «Какие у нас полы, какая освещенность.Это тоже своего рода убытки. То состояние, с которым они уходят и с которым приходят. Собственно, не то, что - отработал с восьми до пяти и всё, хоть трава не расти. Чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью команды».Картирование процессов, проектный метод, управление изменениями, система 5С в офисе. Весь инструментарий доступен партнёрам "Регионального центра компетенций". Участники нацпроекта "Производительность труда" обучаются бесплатно. Остальные могут пройти командный тренинг на коммерческой основе.Андрей Догадов, директор «РЦК Владимирской области»: «Мы, как носители знаний Федерального Центра Компетенций, используя их на промышленных предприятиях, уже можем наблюдать результаты, когда выработка, принесение ценности за отработанное время на предприятиях растёт в два раза, когда время можно сокращать на 94%».С 2019 года, с начала реализации нацпроекта в мероприятиях приняли участие сорок три предприятия области. До конца года планируется привлечь еще семь.Александр Ремига, првый замгубернатора Владимирской области: «Надо сказать, что это довольно-таки крупные структуры. Суммарно количество сотрудников порядка двадцати пяти тысяч человек, вовлеченных в процесс национального проекта "Производительность труда".В первую очередь задачи ставятся по оптимизации процессов, по снижению качества брака, повышению вообще качества продукции в целом, ну, и, естественно, по повышению добавленной стоимости».Рентабельность любого производства можно повысить без дополнительных вложений. Это то, что должны усвоить "выпускники" "школы бережливого производства". Обучение по программам уже прошли представители почти всех департаментов региональной администрации, сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности, строительной и торговой Отраслей.Дарья Давыдова. Александр Чунаев, "Вести-Владимир"