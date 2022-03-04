Этой ночью в регионе задержан гендиректор фирмы ИМПЭКС. В отношении застройщика возбуждено...

Этой ночью в регионе задержан гендиректор фирмы "ИМПЭКС". В отношении застройщика возбуждено уголовное дело. И это итог личного приёма обманутых дольщиков, который провёл прокурор области Владислав Малкин. Несколько лет люди не могут въехать в обещанные квартиры в доме на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец. Слово- Марии Платанюк.Операция по задержанию застройщика во Владимире прошла под покровом ночи. Несколько минут... и вот гендиректора компании "ИМПЭКС" правоохранители ведут уже в наручниках."Взяли" Баласанова сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Застройщик задержан по подозрению в совершении крупного мошенничества в сфере долевого строительства. Долгие годы Баласанов кормил обещаниями людей, которые вложились в возведение новостройки в Юрьевце.Уголовное дело возбуждено по итогам личного приёма обманутых дольщиков, который 2 марта провёл прокурор Владимирской области Владислав Малкин. Тогда глава надзорного ведомства подчеркнул: под пристальным вниманием- каждое обращение. И по каждому последует реакция.Владислав Малкин, прокурор Владимирской области: «Я от этой болезни, я называю так долевое строительство, знаю лекарства. И они действенны. Я знаю как лечить её. И извините, что раньше меры не были приняты. Я разберусь, кто неэффективно работает».На личный приём к прокурору региона Владиславу Малкину- по видеоконференц-связи- попал и дольщик Алексей Степанов. Сейчас он живёт в Александрове. Как и другие люди, мужчина вложился в строительство этого дома- по адресу Всесвятская, 17 микрорайона Юрьевец. Многоквартирник не сдан до пор. За последние 3 года сроки его сдачи переносились 7 раз. Договоры долевого участия Баласанов заключал с людьми уже зная, что возведение объекта не закончит. Ущерб, причиненный дольщикам- 87 с половиной миллионов рублей.Виктория Туркова, старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ: «При координирующей роли прокуратуры в настоящее время директор строительной организации задержан. В его доме и офисе проведены обыски. В настоящее время органами полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению преступления».Полученные "долевые миллионы", отмечают правоохранители, Сурен Баласанов использовал в личных корыстных целях. Следователи и оперативники во взаимодействии с прокуратурой региона продолжают собирать доказательства по уголовному делу. Руководителю фирмы "ИМПЭКС" грозит до 10 лет лишения свободы.Мария Платанюк, Александр Чунаев , "Вести- Владимир".