За последние сутки во Владимирской области выявлено 556 случаев заражения коронавирусом. Это на 48 меньше, чем накануне. Госпитализировано 73. На 28 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 556 случаев заражения коронавирусом. Это на 48 меньше, чем накануне. Госпитализировано 73. На 28 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 138 608. В лидерах по приросту Владимир – 198 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 109. На третьем –