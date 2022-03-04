За последние сутки во Владимирской области выявлено 556 случая заражения коронавирусом. Это на 48 меньше, чем накануне. Госпитализирован 73. На 28 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 556 случая заражения коронавирусом. Это на 48 меньше, чем накануне. Госпитализирован 73. На 28 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 138 608. В лидерах по приросту Владимир – 198 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 109. На третьем –