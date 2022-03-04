УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области и ОСБ...

УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области и ОСБ УФИН России по Владимирской области выявила и задокументировала противоправную деятельность московского адвоката, 1968 года рождения, причастного к посредничеству во взяточничестве в крупном размере и покушению на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.Как сообщает пресс-служба УФСБ, в январе 2022 года обвиняемый, действующий в интересах осужденного, предложил начальнику оперативного отдела исправительного учреждения взятку в размере 300 тысяч рублей за оказание общего содействия при направлении в суд материалов о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на более мягкое. О склонении к получению взятки должностное лицо сообщило в ОСБ УФСИН России по Владимирской области.После этого адвокат сообщил родственнице осужденного, что для решения вопроса о замене наказания ему необходимо передать взятки должностным лицам, в чью компетенцию входит решение вопроса о замене наказания, в размере 2 млн. рублей, а также 300 тысяч отдать начальнику оперативного отдела колонии. При этом фигурант не имел фактической возможности и не намеревался передавать денежные средства в размере 2 миллионов рублей кому-либо, планируя их похитить.О склонении к даче взятки должностным лицам женщина также сообщила в УФСБ России по Владимирской области и ОСБ регионального УФСИН.Сразу после получения от родственницы осужденного денежных средств в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей 1 марта 2022 года адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов.В марте 2022г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/