Парламентариям необходимо помогать семьям российских военных, погибших и пострадавших в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентариям необходимо помогать семьям российских военных, погибших и пострадавших в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."У каждого есть свой избирательный округ, вы знаете эти семьи. Давайте со своей стороны сделаем все возможное для семей, которые остались без близких, и для тех, кто придет на лечение", – обратился Володин к депутатам.Он напомнил о решении Думы признать независимость Донецкой и Луганской республик. Если бы это не было сделано, то на следующий день на территории ДНР и ЛНР появились бы украинские националисты при поддержке НАТО, заявил политик."Нам надо сейчас всем объединиться и сделать все для того, чтобы, с одной стороны, преодолеть вызовы, а с другой стороны, поддержать наших ребят", – добавил он.Ранее президент Владимир Путин выплатить членам семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, более семи миллионов рублей. Кроме того, каждый месяц каждому члену семьи погибшего будут перечислять денежную компенсацию, подчеркнул глава государства.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации, денафикации Украины. Москва неоднократно выражала озабоченность расширением НАТО на восток и планами Киева вступить в альянс.