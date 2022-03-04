В соответствии с указом Мэра Москвы Сергея Собянина о снятии эпидемиологических ограничений для жителей Москвы банк ВТБ предоставил руководителям подразделений право вывести на работу в ..

В соответствии с указом Мэра Москвы Сергея Собянина о снятии эпидемиологических ограничений для жителей Москвы банк ВТБ предоставил руководителям подразделений право вывести на работу в офис до 100% персонала от фактической численности сотрудников головного офиса.Вместе с тем банк продолжает соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, включая регулярное обязательное ПЦР-тестирование.Забота о клиентах – наш приоритет, поэтому мы внимательно наблюдаем за ситуацией и готовы предпринимать все необходимые меры для защиты интересов наших клиентов и предоставления им максимально широкого спектра финансовых услуг. Ранее, в период ухудшения эпидемиологической обстановки, значительная часть сотрудников работала в удаленном или комбинированном режиме.Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов, выполняются в полном объеме.