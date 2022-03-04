Станция юных натуралистов Патриарший сад приглашает жителей региона от пяти до двадцати двух лет...

"Станция юных натуралистов "Патриарший сад" приглашает жителей региона от пяти до двадцати двух лет принять участие во Всероссийской акции "Голубая лента".Это флешмоб, который проводится ежегодно во Владимирской области. Ко Дню воды, который отмечают 22-го марта, необходимо подготовить танец. Организаторы будут раздавать голубые ленточки и памятки о важности бережного отношения к воде. Принять участие можно в формате онлайн - сделать селфи с ленточкой, либо записать короткое видеообращение в соцсетях с хэштегами акции #Берегитеводу, #Танцуемвчестьводы, #Голубаялента_вода."Вести-Владимир"