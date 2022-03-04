По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 73 жителям Владимирской...
По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 73 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.
Также стало известно, что 822 человека выздоровели. Всего переболевших на территории 33 региона - 95 593 человек.
Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2022 года лабораторно подтверждено 556 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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