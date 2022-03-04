Приговор еще не вступил в законную силу.

4 марта Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении замдиректора по общим вопросам ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Дмитрию Мосину. Его признали виновным в нескольких преступлениях, связанных с финансами (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ).Дмитрий Мосин, будучи замдиректора ГБУЗ ВО «МИАЦ», используя свою должность, фиктивно устроил на работу неизвестное количество лиц, чем нанес ущерб бюджету в 809 тысяч рублей.Суд при вынесении наказания принял во внимание смягчающие обстоятельства: явку с повинной, полное признание вины и раскаяние Мосина. Также мужчина активно способствовал раскрытию преступления и возместил ущерб. Кроме этого, у него имеется тяжелое заболевание.В результате всех обстоятельств Дмитрию Мосину дали 4 года лишения свободы условно.