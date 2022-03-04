Виктория Нуланд сделала заявления
относительно антироссийских санкций.
Виктория Нуланд сделала заявления
относительно антироссийских санкций.
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим
делам высказала условия, при которых санкции стран Запада против России могут
быть отменены. "Санкции закончатся, если" Россия "закончит эту
войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и
территориальную целостность данной страны", а также ее "право на
существование", – заявила Нуланд.
Замглавы ведомства заявила, что на данный момент своими действиями
Россия "отрицает само право Украины на существование". Нуланд также
высказалась о красных линиях России и отношении к ним США. Среди прочего, речь
идет об отказе НАТО принимать в альянс Украину.
Заместитель госсекретаря заявила, что можно обсуждать прекращение
конфликта и сокращение учений, но "говорить другой стране, как и с кем
вступать в альянсы и позволять России принимать решения за НАТО" они не
будут.
Минторг США внес 91 организацию и граждан в
список экспортных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. В правительстве США считают, что
деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и
национальной безопасности страны.
Ранее "Дни.ру" об итогах второго раунда
переговоров между Россией и Украиной.