Виктория Нуланд сделала заявления относительно антироссийских санкций.

Виктория Нуланд сделала заявленияотносительно антироссийских санкций.Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическимделам высказала условия, при которых санкции стран Запада против России могутбыть отменены. "Санкции закончатся, если" Россия "закончит этувойну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет итерриториальную целостность данной страны", а также ее "право насуществование", – заявила Нуланд.Замглавы ведомства заявила, что на данный момент своими действиямиРоссия "отрицает само право Украины на существование". Нуланд такжевысказалась о красных линиях России и отношении к ним США. Среди прочего, речьидет об отказе НАТО принимать в альянс Украину.Заместитель госсекретаря заявила, что можно обсуждать прекращениеконфликта и сокращение учений, но "говорить другой стране, как и с кемвступать в альянсы и позволять России принимать решения за НАТО" они небудут.Минторг США внес 91 организацию и граждан всписок экспортных ограничений против России в связи с ситуацией на Украине. В правительстве США считают, чтодеятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики инациональной безопасности страны.Ранее "Дни.ру" об итогах второго раундапереговоров между Россией и Украиной.