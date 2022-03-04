В ходе спецоперации на Украине в порту города Николаев подтоплен флагман ВМФ страны Гетман Сагайдачный. В будущем власти намерены восстановить судно.

В ходе спецоперации на Украине в порту города Николаев подтоплен флагман ВМФ страны "Гетман Сагайдачный". В будущем власти намерены восстановить судно.В украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили затопление судна коротко: "Так надо". Там добавили, что фрегат поднимут и обновят быстро.По данным украинских СМИ, "Гетман Сагайдачный" был подтоплен в первый день спецоперации на Украине. Он сооружен в 1993году. Корабль находился на ремонте, а все вооружение с негобыло снято.По состоянию на 3.00 мск 4 марта ВСУ шесть разобстреляли пять населенных пунктов в ЛНР, передает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).Так, в Первомайске повреждены четыре дома. В Березовском поврежден жилой дом и разрушена хозпостройка. Внаселенном пункте Золотое-5 повреждены 13 квартир в двух домах и высоковольтнаялиния.Штаб территориальной обороны ДНР заявил обустановлении контроля над 36 населенными пунктами с начала спецоперации на Украине. Ведутся активные действия по освобождению отукраинских националистов городов Волноваха и Мариуполь. Освобожденные населенные пункты включены в зону влияния и ответственности районов Донецкой народной республики.Напомним, 17 февраля ДНР и ЛНР заявили об обостренииситуации. Там объявили эвакуацию мирных жителей. 21 февраля лидеры донбасских республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать их независимость. Их пожелание было исполнено.24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации на Украине по защите Донбасса. Владимир Путин заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация страны.