Завод “Волгабас” заявил об ограничении конкуренции в конкурсе на поставку 17 автобусов для города Владимира. Собинский завод “Волгабас” пожаловался на власти Владимира в УФАС

Завод “Волгабас” заявил об ограничении конкуренции в конкурсе на поставку 17 автобусов для города Владимира. Собинский завод “Волгабас” пожаловался на власти Владимира в УФАС Владимирской области. Производитель газомоторных автобусов посчитал, что объявленные торги на поставку общественного транспорта для “Владимирпассажиртранса” ограничивают конкуренцию. ООО “Волгабас Групп” подало претензию в УФАС Владимирской области на аукцион по приобретению подвижного