14 февраля 2022 года Ковровским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению...

14 февраля 2022 года Ковровским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению судебного пристава-исполнителя ОСП Ковровского района к должнику об обращении взыскания на земельный участок.На исполнении в ОСП Ковровского района находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа в отношении должника о взыскании с него в пользу Банка ВТБ (ПАО) задолженности в размере 1 267 892,39 рублей, сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы для определения имущественного положения должника.Гражданину вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ответчику имущества, а именно земельного участка для сельскохозяйственного производства и 11.10.2019 составлен акт описи и ареста на указанный земельный участок.Поскольку задолженность по исполнительному производству ответчиком не погашена до настоящего времени, истец просит обратить взыскание на спорный земельный участок.Заочным решением суда исковые требования судебного пристава-исполнителя ОСП Ковровского района удовлетворены, в рамках исполнительного производства обращено взыскание на земельный участок, принадлежащий должнику.Заочное решение суда не вступило в законную силу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/