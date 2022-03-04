14 февраля 2022 года Ковровским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению...
14 февраля 2022 года Ковровским городским судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению судебного пристава-исполнителя ОСП Ковровского района к должнику об обращении взыскания на земельный участок.
На исполнении в ОСП Ковровского района находится исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного листа в отношении должника о взыскании с него в пользу Банка ВТБ (ПАО) задолженности в размере 1 267 892,39 рублей, сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.
В рамках данного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы для определения имущественного положения должника.
Гражданину вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ответчику имущества, а именно земельного участка для сельскохозяйственного производства и 11.10.2019 составлен акт описи и ареста на указанный земельный участок.
Поскольку задолженность по исполнительному производству ответчиком не погашена до настоящего времени, истец просит обратить взыскание на спорный земельный участок.
Заочным решением суда исковые требования судебного пристава-исполнителя ОСП Ковровского района удовлетворены, в рамках исполнительного производства обращено взыскание на земельный участок, принадлежащий должнику.
Заочное решение суда не вступило в законную силу.
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