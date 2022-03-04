Судебные приставы взыскали с жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия...

Судебные приставы взыскали с жителя Муромского района в пользу его уже достигшей совершеннолетия дочери 460 тысяч рублей алиментного долга. Исполнению родительских обязанностей способствовали принудительные меры. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Исполнительное производство в отношении 55-летнего мужчины было возбуждено в отделении судебных приставов Муромского района.При рождении дочери мужчина долгое время не признавал собственного ребенка, однако отцовство было установлено судом после проведения экспертизы ДНК. Девочка воспитывалась с мамой, а мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание ребенка. Первое время отец исправно исполнял родительские обязанности, но вскоре перестал это делать.Длительное время мужчина скрывался от собственного ребенка и судебных приставов, работал нелегально. В результате образовалась задолженность по алиментам в размере 460 тысяч рублей, а дочь к этому моменту уже достигла совершеннолетия. Отметим, что просрочка по алиментным обязательствам может удерживаться и после совершеннолетия детей.Найти горе-отца удалось, когда он официально трудоустроился на местный завод.Муромские судебные приставы вынесли в отношении должника ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации и наложили запрет на регистрационные действия с земельным участком общей площадью 1 000 кв.м. Кроме того, сотрудниками службы был арестован жилой дом общей площадью 72,9 кв.м., принадлежащий должнику.Данные меры побудили мужчину приступить к оплате задолженности — на сегодняшний день все 460 тысяч рублей перечислены в пользу дочери.Управление ФССП России по Владимирской области напоминает должникам по алиментным обязательствам, что за неуплату алиментов, предусмотрена уголовная ответственность по ч.1 ст. 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации.Фото: https://pixabay.com/ru/