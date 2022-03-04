Уже больше суток газовые службы держат в неведении жителей дома на Пугачева. Там, по непонятным для людей причинам, отключили газоснабжение. Накануне на подъездах были вывешены объявления о

Уже больше суток газовые службы держат в неведении жителей дома на Пугачева. Там, по непонятным для людей причинам, отключили газоснабжение. Накануне на подъездах были вывешены объявления о плановой проверке, но об отключении газа не предупреждалось, говорят жители. Житель дома № 32 Вчера горгаз приходил, проверяли газ, посмотрели, отключили все, сказали мы проверяем газ, ну в