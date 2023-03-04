Финики улучшают настроение и решают проблемы со сном.

Финики улучшают настроение и решают проблемы со сном.От многообразия сухофруктов в торговых точках разбегаются глаза, каждый вид по-своему полезен. Даже обычные финики — это кладезь витаминов. Кремний в составе стимулирует выработку коллагена, что, как пишет портал Sputnik, "необходимо для хорошей кожи и женской красоты".Впрочем, есть у плодов финиковой пальмы и подводные камни. Диетолог Дюваль относит к их числу высокую калорийность и большое количество сахара. По совету врача, людям без противопоказаний следует есть не больше трех-четырех фиников в сутки до полудня. Слова медика передает телеканал ,При этом особенно важно выбрать качественный продукт. Так, напоминает о необходимости проверять срок годности. Не стоит отдавать предпочтение чересчур липким или светлым плодам. Положительный признак — если финики попали на стол из ОАЭ или Саудовской Аравии, а выглядят они крупными и зрелыми.Если есть желание купить сухофрукты на развес, обязательно нужно проверить документы, где указаны условия хранения, производитель и прочие тонкости. Употреблять финики сомнительного качества опасно для здоровья и даже жизни. Например, если плоды не высушивали, а вымачивали, то на них за время перевозки могли скопиться болезнетворные бактерии.