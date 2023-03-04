Судьба наследников ведущей сложились по-разному

Судьба наследников ведущей сложились по-разномуРоза Сябитова – самая известная сваха страны. За годы своей карьеры телеведущая соединила сотни одиноких сердец. Однако особенно сильно, как и любую мать, ее волнует личное счастье собственных детей. Дочь и сын Розы Раифовны уже давно выросли, но это не мешает ей принимать активно участие в жизни наследников и помогать им в любовных делах.Обоих отпрысков телесваха родила в первом браке. С отцом детей, Михаилом Сябитовым, она прожила вместе 10 лет. В 1989-м у пары родился сын Денис, а спустя три года на свет появилась дочка Ксения. К сожалению, вскоре после второго прибавления семейное счастье разрушила трагедия. Роза Раифовна овдовела и осталась одна с двумя малышами на руках.Сябитова поднимала наследников самостоятельно и приложила немало усилий, чтобы дать им все самое лучшее. Телеведущая не перестала помогать детям, даже когда те выросли. Сваха не только обеспечила отпрысков работой в своем брачном агентстве, но и озадачилась их личным счастьем.В 2015 году Ксения впервые вышла замуж. С избранником, юристом Андреем Снетковым, девушку свела родительница. Она же организовала для молодых шикарную свадьбу, обошедшуюся в 15 миллионов рублей. Однако все старания телеведущей оказались тщетны. Через несколько месяцев после бракосочетания муж ушел от Ксении.Через несколько лет после развода дочери свахи все же удалось обрести счастье. Она познакомилась с инженером-технологом Максимом Шевченко и вышла за него замуж. А спустя два года, в 2022-м, Роза Раифовна стала бабушкой. Дочь и зять подарили ей долгожданную внучку.Если за личное счастье дочери Сябитова может быть спокойна, то с ее сыном дела обстоят иначе. Денис, которому исполнилось уже 33 года, до сих пор ходит в холостяках. При этом телесваха не раз пыталась найти наследнику достойную невесту и вмешивалась в его амурные дела.В студенческие годы отпрыск ведущей влюбился и хотел жениться. Однако Роза Раифовна не одобрила юношеский брак. Затем у Дениса завязались отношения с женщиной, которая была старше его на 15 лет и воспитывала детей от прошлых отношений. Этот союз тоже не вызвал у свахи восторга и не привел к свадьбе. Сейчас наследник Сябитовой по-прежнему не женат.