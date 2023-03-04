На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2023 года лабораторно подтверждено 83...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2023 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 — во Владимире
13 — в Муромском районе
10 — в Ковровском районе
3 — в Петушинском районе
3 — в Кольчугинском районе
4 — в Александровском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
11 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
2 — в Радужном
2 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
5 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Селивановском районе
4 — в Суздальском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181249 случаев заболевания.