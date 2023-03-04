На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2023 года лабораторно подтверждено 83...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 марта 2023 года лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 — во Владимире13 — в Муромском районе10 — в Ковровском районе3 — в Петушинском районе3 — в Кольчугинском районе4 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе11 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе1 — в Собинском районе2 — в Радужном2 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе5 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Селивановском районе4 — в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 181249 случаев заболевания.