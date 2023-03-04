Летом 2023 года РЖД предоставят скидку 50% детям от 10 до 17 лет на поездах дальнего...

Летом 2023 года РЖД предоставят скидку 50% детям от 10 до 17 лет на поездах дальнего следования.Приобрести билет можно будет с 4 марта в кассах, на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».. Действие акции распространяется на плацкартные и общие вагоны скорых и пассажирских поездов, ряд «Ласточек» и двухэтажные купейные вагоны, сообщает РБК.С 1 июня по 31 августа дети смогут со скидкой отправиться в поездку в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, ряде «Ласточек» и двухэтажных купейных вагонах.«Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме. Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах», — уточняется на сайте РЖД.Фото pxfuel.com