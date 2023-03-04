Мэрия Владимира выделит 600 миллионов рублей на строительство «разветвлённой дорожной сети» в...

Мэрия Владимира выделит 600 миллионов рублей на строительство «разветвлённой дорожной сети» в микрорайоне Юрьевец.Глава города Владимира Дмитрий Наумов обсудил с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым строительство «разветвлённой дорожной сети» в микрорайоне Юрьевец."Муниципалитет готов подписать контракт с компанией «КапДорСтрой-НН», которая выиграла торги на выполнение работ. По условиям конкурса, бюджет должен заплатить подрядчику 572 миллиона 576 тысяч рублей за строительство дорог в три этапа. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2024 года", - сообщили в мэрии.Строительство пройдет в несколько этапов:Первый этап: строительство дороги в районе улиц Всесвятская, Большая Лучистая, Малая Лучистая и Родионовка, а также четырёх автобусных остановок (по два пункта на Всесвятской и Родионовке).Второй этап: строительство дороги в районе улиц Славная, Рождественская и Рос, а также четырёх автобусных остановок (по два пункта на улицах Православная и Славная). Все остановки будут оборудованы заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами для пассажиров.Третий этап: обустройство велосипедных дорожек вдоль существующего дорожного участка с правой стороны улицы Славная (от улицы Институтский городок), а с левой стороны – от улицы Институтский городок вдоль улицы Проектируемой № 9.Второй объект дорожного строительства на этот год предусмотрен в рамках организации транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Пиганово. Исходя из договора, подписанного администрацией города Владимира, подрядчик обязан до 30 ноября 2023 года завершить строительство дорог на улицах Березовая, Березовая дуговая и 1-й Березовый переулок. Общая стоимость работ составляет 121,6 миллиона рублей.Фото pxfuel.com