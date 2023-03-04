Птички не оставляют равнодушными!

Птички не оставляют равнодушными!Давно ли вы смотрели видео с милыми братьями меньшими? Не только кошки и собаки могут вызвать положительные эмоции. В дикой природе нашлись птички, которые не оставят вас равнодушными.Речь идет о совах – самых умных и интересных представителях пернатых. Они спят днем и бодрствуют ночью. Но настырный человек с камерой не дал трем малышам вздремнуть. В Сети распространилось видео, на котором еще совсем маленькие совята сидят в норке и хлопают голубыми глазками.Кажется, что они слегка напуганы столь неожиданным вторжением людей. Это заметили и пользователи в комментариях, призывая оставить пернатых в покое. При этом некоторые люди на просторах Интернета с юмором отнесли к ролику, заподозрив, что совята ведут тайную жизнь в своей норке."Я думаю, что у них там целая гостиная с секционным диваном и огромным телевизором", – в шутливой форме написал один из пользователей Сети.