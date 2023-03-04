На цифровизацию в школах (или на повышение безопасности в школах) Владимирской области планируют...

На цифровизацию в школах (или на повышение безопасности в школах) Владимирской области планируют выделить свыше 600 миллионов рублей.В бюджете региона предусмотрено свыше 600 миллионов рублей на повышение безопасности в школах. Так называемая цифровизация: камеры на зданиях и в коридорах, заборы с калитками и кнопкой-ключом, рабочая пожарная сигнализация и тревожная кнопка на пункте охраны.По поводу безопасности детей в школах, родители оставляют жалобы и обращения в социальных сетях. Их беспокоит, что в школы, колледжи и детсады все еще легко попасть посторонним.Поэтому вопросы безопасности в школах обсуждали на заседании Заксобрания и решили, что оборудование, ограничивающее доступ в здание и контролирующее обстановку вокруг учреждений будет наиболее эффективным, чем круглосуточная охрана.Фото pxfuel.com