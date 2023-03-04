5 марта православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа города Катана (современный г....

5 марта православная церковь чтит память преподобного Льва, епископа города Катана (современный г. Катания), расположенного на острове Сицилия. Этот день прозван «катышем» в честь катания на санках, пока снег еще не сошел. Лев Катанский славился милосердием и добротой, христианской любовью к странникам и нищим, имел дар чудотворения и врачевания. На Руси в день его памяти пекли кокурки – круглое обрядовое печенье на коровьем масле.Что можно делать в день Льва Катанского?1. В день Льва Катанского было принято устраивать снежные потехи, так как снег уже в это время обычно потихоньку уходит.2. Хозяйки пекли в этот день особенную выпечку. Кокурки – круглое обрядовое печенье на коровьем масле.3. Нужно найти и выбросить всю старую обувь, которая больше не будет носиться — к достатку для домочадцев.4. Хороший день, чтобы сходить в гости или пригласить гостей, навестить родителей, родственников или друзей, особенно тех, с кем вы давно не виделись.Что нельзя делать в день Льва Катанского?1. Не рекомендуется начинать новые дела в этот день – все они будут неудачными.2. Нельзя давать какие-либо обеты и обещания – их невозможно будет выполнить. Даже если приложить невероятные усилия, все равно возникнут преграды на пути их свершения.3. Не нужно в день Льва Катальщика надевать старую обувь, иначе в доме поселится бедность. Кстати, лучше вообще выбросить поношенные ботинки, чтобы жить в достатке.Народные приметы на 5 марта 2023 годаСухой день — год будет плодородным.Дождь — урожай будет плохим.Во время дождя небо начинает проясняться с западной стороны — вскоре настанет сухая погода и тепло.Дождь и активное таяние снега — скоро начнётся половодье.Птицы в снегу купаются — потеплеет.Весь снег растаял — год будет неурожайным.Фото pxfuel.com