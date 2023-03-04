Частные военные компании в крупных конфликтах выполняют локальные задачи или взаимодействуют с регулярными подразделениями, заявил в своем телеграм-канале политолог Армен Гаспарян.

Частные военные компании в крупных конфликтах выполняют локальные задачи или взаимодействуют с регулярными подразделениями, заявил в своем телеграм-канале политолог Армен Гаспарян.За год спецоперации российская армия освободила значительные территории и создала сухопутный коридор в Крым. На ЧВК приходится около 1% от всех взятых под контроль территорий, заявил Гаспарян.Он отметил, что в крупных сражениях вместе с ЧВК участвовали подразделения регулярных сил.Так, в освобождении Северодонецка и Попасной вместе с "Вагнером" действовали отряды Росгвардии под командованием главы Чечни Рамзана Кадырова, а Соледар взяли совместно с частями ВДВ, политолог.По его словам, продвижение ЧВК под Артемовском (Бахмут) зависит от снабжения со стороны Минобороны. Без помощи военного ведомства освободить стратегически важный город у "музыкантов" вряд ли получится, полагает эксперт.Активность российских сил не исчерпывается Артемовском и его окрестностями, обратил внимание аналитик."Одновременно идут непростые и довольно успешные операции на Купянском и Лиманском направлениях, донецкая Марьинка мало уступает Бахмуту по напряжению сил; Запорожское направление тоже совсем не затихло", – резюмировал Гаспарян.