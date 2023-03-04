После реконструкции ковровская районная больница во Владимирской области возобновит работу уже в...

После реконструкции ковровская районная больница во Владимирской области возобновит работу уже в июле.С опозданием на полгода обновленная ковровская районная больница в Мелехово возобновит прием пациентов в июле.Причиной задержки была несвоевременное начало строительных работ, так как сотрудники больницы полностью освободили здание лишь в конце 2022 года.После реконструкции общая площадь больницы увеличится на четыре тысячи квадратных метров. Будет круглосуточно работать терапевтический и неврологический стационар.В результате реконструкции мощность поликлинического отделения для взрослых составит 360 посещений в смену, вместо прежних 120. Отдельно откроют детское поликлиническое отделение на сорок посещений в смену. К учреждению приписаны десять тысяч человек. Появятся помещения для массажа и ЛФК, а также современное медицинское оборудование и лифты для пациентов и посетителей.