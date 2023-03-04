Руководителю больницы в городе Петушки внесено представление за долг на сумму 8,7 миллионов...

Руководителю больницы в городе Петушки внесено представление за долг на сумму 8,7 миллионов рублей.Прокуратура Петушинского района провела проверку насколько заказчики своевременно рассчитываются по обязательствам госконтрактов.Таким образом, ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» заключила с 15 субъектами предпринимательства госконтракты на поставку химических реактивов, дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов, расходных и комплектующих материалов.Все необходимые материалы и медикаменты были получены, но деньги предпринимателям заплачены не были. Задолженность на момент проверки по исполненным контрактам превышала 8,7 миллионов рублей.Прокурором внесено представление руководителю больницы, которое рассмотрено и признано обоснованным.На данный момент вся задолженность погашена в полном объеме.Фото pxfuel.com