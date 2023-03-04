Руководителю больницы в городе Петушки внесено представление за долг на сумму 8,7 миллионов...
Руководителю больницы в городе Петушки внесено представление за долг на сумму 8,7 миллионов рублей.
Прокуратура Петушинского района провела проверку насколько заказчики своевременно рассчитываются по обязательствам госконтрактов.
Таким образом, ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» заключила с 15 субъектами предпринимательства госконтракты на поставку химических реактивов, дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов, расходных и комплектующих материалов.
Все необходимые материалы и медикаменты были получены, но деньги предпринимателям заплачены не были. Задолженность на момент проверки по исполненным контрактам превышала 8,7 миллионов рублей.
Прокурором внесено представление руководителю больницы, которое рассмотрено и признано обоснованным.
На данный момент вся задолженность погашена в полном объеме.
Фото pxfuel.com