С 1 марта во Владимирской области запрещается использование временной электропроводки.
С 1 марта...
С 1 марта во Владимирской области запрещается использование временной электропроводки.
С 1 марта 2023 года запрещается использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
Сейчас в правилах запрет действует применительно к использованию временной проводки только при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ. Изменение направлено на обеспечение электробезопасности на строительных объектах.
Закон вступил в силу 1 марта 2023 года вместе с постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 №1885, которое изменяет правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Фото pxfuel.com