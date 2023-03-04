С 1 марта во Владимирской области запрещается использование временной электропроводки. С 1 марта...

С 1 марта во Владимирской области запрещается использование временной электропроводки.С 1 марта 2023 года запрещается использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.Сейчас в правилах запрет действует применительно к использованию временной проводки только при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ. Изменение направлено на обеспечение электробезопасности на строительных объектах.Закон вступил в силу 1 марта 2023 года вместе с постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 №1885, которое изменяет правила противопожарного режима в Российской Федерации.Фото pxfuel.com