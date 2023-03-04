С 1 марта жителей Владимирской области ожидает 9 важных изменений в правилах дорожного...

С 1 марта жителей Владимирской области ожидает 9 важных изменений в правилах дорожного движения.1. Следим за опорамиВсе знаки, установленные на переносных опорах, теперь также считаются временными — вне зависимости от фона, который может быть и желтым, и белым.2. Стоянка по знакамНа желтые линии разметки вдоль городских бордюров — сплошные и прерывистые, указывающие на зоны запрещенной остановки и стоянки, теперь можно не обращать особого внимания. Зона окончания действия знаков (остановка/стоянка запрещена) определяется только другими знаками или вспомогательными табличками.3. Чет-нечетПоменялись правила стоянки в зоне действия знаков «стоянка запрещена по четным/нечетным дням». Изменили период суток, в который стоянка разрешена на обеих сторонах проезжей части (на тех улицах, где одновременно применены оба знака). Время это выделяли для передислокации автомобиля с одной на другую сторону. Теперь: не с 19 до 21 часа, а с 21 до 24 часов.4. Про пешеходовПешеходы получили приоритет в жилой зоне. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен, убрали слово «нерегулируемых». То есть пешеходы должны убедиться в безопасности вообще на всех переходах.5. Внимание, пассажир!До настоящего времени на остановках, где пассажиры входят и выходят из трамвая на проезжей части, водитель должен был перед возобновлением движения убедиться, что посадка и высадка закончены и на проезжей части людей нет. Теперь этого недостаточно — необходимо еще дождаться исчезновения надписи «Внимание, пассажир!» на световом табло в хвосте пассажирского транспортного средства.6. Круговое движение. У кого теперь приоритет при въезде на круг?Теперь правило звучит так:"При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком „Круговое движение“, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку".На практике это означает, что у нас три варианта преодоления круговых перекрестков:1) въезжающий на перекресток по главной дороге имеет приоритет;2) въезжающий на перекресток по второстепенной дороге уступает дорогу;3) на равнозначном перекрестке дорогу уступает въезжающий.7. Самокаты (средства индивидуальной мобильности)К ним относится всё, что имеет электродвигатель и хотя бы одно колесо или ролик, том числе самокаты всех типов, но не относятся электровелосипеды.Всем средствам индивидуальной мобильности запрещено пребывать на проезжей части, предназначенной для автомобилей. Кроме случаев, когда нет тротуара, обочины или выделенной для велосипедистов дорожки. Иными словами, на некоторых дорогах — можно (по правому краю проезжей части). Но только там, где скорость ТС ограничена 60 км/ч. И в этом случае транспорт должен быть оборудован звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой (фонарем) белого цвета спереди.8. ВелосипедыВелосипед остался самим собой — и ему можно находиться на проезжей части (если нет выделенных дорожек). Велосипеды с моторами свыше 0,25 кВт считаются мопедами — нужна категория М в правах. Если мощность выше 4 кВт, это уже мотоцикл — нужна категория А. Такие велосипеды в продаже есть — в частности, российская 12‑киловаттная модель «Киборг V12», развивающая скорость 120 км/ч.9. Парковка для инвалидов: без реестра — не бесплатноИзменились условия предоставления бесплатных парковок (на платном пространстве) инвалидам. Опознавательного знака «Инвалид» на автомобиле и документа, подтверждающего инвалидность владельца или перевозимого пассажира, теперь недостаточно. Бесплатная парковка полагается только машинам, обозначенным в федеральном реестре, на основании заявления инвалида (его законного или уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд РФ.Фото pxfuel.com